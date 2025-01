VERSO PICERNO-CATANIA: precedenti in terra lucana, di Curcio e Moro la firma sulle uniche vittorie etnee

Prossimo incontro in calendario, Picerno-Catania allo stadio “Donato Curcio”. Rossazzurri che affronteranno i lucani in trasferta per la quarta volta in competizioni ufficiali.

Nella stagione 2019/20 i rossazzurri s’imposero al “Viviani” di Potenza per 2-1 ribaltando il momentaneo vantaggio di Santaniello con la doppietta di Curcio tra il 37′ ed il 41′ (secondo gol realizzato su rigore). Sedeva in panchina Lucarelli. Successivamente, sempre in terza serie (campionato 2021/22), nuova affermazione di marca etnea. Gara disputata stavolta a Picerno con l’Elefante guidato da Francesco Baldini che riuscì a vincere di misura grazie alla rete siglata su calcio di rigore da Moro al minuto 80.

Furono partite non semplici in entrambi i casi, ma il Catania incamerò l’intera posta in palio scendendo in campo con qualità, evidenziando il giusto atteggiamento. Nella passata stagione, infine, pomeriggio amaro per il Catania nuovamente allenato da Lucarelli. I padroni di casa, infatti, riuscirono ad incamerare l’intera posta in palio. 1-0 il risultato finale nel contesto di una delle tante prestazioni scialbe dell’Elefante edizione 2023/24. Decise il match il gol realizzato al 20′ da Gallo, centrocampista ora in forza al Crotone.

BILANCIO PRECEDENTI PICERNO-CATANIA:

Vittorie Picerno: 1

Pareggi: 0

Vittorie Catania: 2

Gol Picerno: 2

Gol Catania: 3

Serie C 2019/20 AZ Picerno 1-2 Catania

17′ Santaniello (P) 37′ Curcio (C), 41′ Curcio rig. (C)

Serie C 2021/22 AZ Picerno 0-1 Catania

79′ Moro rig. (C)

Serie C 2023/24 AZ Picerno 1-0 Catania

20′ Gallo

