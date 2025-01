QUI CATANIA: dalla difesa all’attacco, il punto sul mercato

Fase clou del mercato per il Catania. Formalizzati gli ingaggi di Farroni, Dini e Del Fabro, la società rossazzurra si è liberata del contratto oneroso di Chiricò avendo raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale. Una buona notizia per le casse societarie del Catania ma anche in funzione di altre operazioni in entrata in via di definizione. Ad esempio il vicino ingaggio di Dalmonte (Salernitana), il quale prenderà il posto di D’Andrea, diretto al Cerignola, che a sua volta valuta anche l’estermo sinistro Lunetta.

Il reparto arretrato, dopo Del Fabro, accoglierà altri innesti. Matino (Bari) è un profilo caldo ma attenzione anche alle piste Stramaccioni (Gubbio, in prestito dalla Reggiana) e Masi (Atalanta U23), con Gega e Celli che appaiono destinati a lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia. In uscita pure Ierardi. Il difensore Pieraccini è un profilo stimato da Toscano che lo ha anche allenato a Cesena, al momento non ci sono le condizioni affinchè l’affare possa andare in porto ma non è da escludere che lo scenario cambi nelle prossime ore.

Il Catania ci prova anche per il laterale destro Pagliai, profilo di rilievo per la categoria e gradito anche a club di serie superiori, tuttavia il Picerno non se ne priverà facilmente. Ad oggi Guglielmotti non è in partenza, ma l’eventuale arrivo di un giocatore come Pagliai muterebbe lo scenario. Luperini in standby (Sudtirol e Cosenza su di lui). In mezzo al campo il club etneo farà qualcosa. Sfumato Garetto (Rimini), negli ultimi giorni è rimbalzato il nome di Frisenna (ex rossazzurro ed in forza al Messina) ma è vicino alla Juventus Next Gen ed il Catania segue anche altri centrocampisti di livello per la C e militanti in club cadetti.

Nel frattempo, ceduto Carpani, si cerca di piazzare altrove i fuori lista Zanellato (ipotesi Novara, Pro Patria e Potenza), Monaco (no categorico del giocatore al Messina) e Rapisarda. Per quest’ultimo c’è la possibilità di un eventuale approdo al Campobasso, che avanza peraltro nella corsa al citato Chiricò. In avanti Dalmonte non è l’unico obiettivo. Quotazioni in ribasso per Stiven Shpendi della Carrarese, sempre a Carrara resta in piedi la pista Finotto, non facilmente percorribile ma la trattativa con i marmiferi prosegue. Montalto piace ad un paio di club di Serie D e qualcuno di C ma c’è il nodo ingaggio da risolvere.

