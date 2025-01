MICALE: “Catania, le differenze nelle ultime due gare. Toscano e le formazioni del primo tempo. Sul mercato non si ripeteranno gli errori di gennaio 2024”

Riportiamo alcune considerazioni di Angelo Micale, ai microfoni di Telecolor, sul Catania dopo la vittoria di fine 2024 contro il Sorrento allo stadio “Angelo Massimino”:

“Nelle ultime due gare disputate dal Catania con Potenza e Sorrento secondo me ci sono alcune differenze: che nel primo caso il Catania meritava di vincere ma non ha trovato il gol, nel secondo invece in un momento topico della partita ha trovato immediatamente il raddoppio, e soprattutto in porta non c’era Adamonis che era riuscito a fare un assist straordinario a Caturano… contro il Sorrento l’emblema è il secondo gol del Catania con il tiro di Stoppa che colpisce Blondett in maniera tale che il portiere avversario non può farci nulla. Da sottolineare il lavoro del reparto arretrato del Catania che ha coperto molto bene Butano, il quale ha trasmesso serenità ai compagni”.

“Il problema del Catania rimane sempre lo stesso… cosa succederà nell’incontro successivo? Tra l’altro non sarà una sfida semplicissima, anche se a mio avviso i rossazzurri se la potranno andare a giocare al cospetto di una tipologia di squadra come il Benevento. Toscano? Da qualche settimana a questa parte il tecnico non azzecca le formazioni del primo tempo, penso all’impiego di Carpani esterno basso, soprattutto il fatto che non abbia giocato Raimo dal 1′. Gega, poi, dov’era finito? E’ stato infortunato ma aveva giocato poco anche in precedenza. In campo abbiamo visto un buon giocatore, abile anche ad uscire palla al piede. Quaini, invece, è tornato a ricoprire il ruolo in cui si esprime meglio, difensore centrale. Sta tornando il Quaini del finale di campionato dello scorso anno”.

“Mercato di riparazione? Considerando lo sfacelo che è stato combinato l’anno scorso a gennaio, io penso che sarà difficile fare peggio. Chiunque arrivi a vestire la maglia del Catania sono convinto che sarà un giocatore importante, così come sono sicuro che non si ripeteranno gli stessi errori. Perchè a gennaio della passata stagione l’hanno fatta veramente grossa, con delle scelte sciagurate, errori pesanti che hanno gravato sul bilancio societario”.

