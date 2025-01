BENEVENTO-CATANIA: minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio

Domenica pomeriggio, Benevento e Catania osserveranno un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per commemorare Aldo Agroppi. Sarà così per tutte le gare del campionato italiano in programma nel fine settimana, compresi anticipi e posticipi, su disposizione della FIGC. “La scomparsa di Aldo Agroppi rappresenta un grave perdita per il calcio italiano – le parole del presidente federale Gabriele Gravina –. Da calciatore prima e da allenatore poi ha attraversato decenni da protagonista mostrando ottime qualità tecniche e grande personalità. Caratteristiche che ha conservato anche nel suo ruolo di commentatore, sempre vero e mai banale”.

