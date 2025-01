QUI BENEVENTO: conosciamo meglio la squadra di Auteri

Si avvicina la disputa di Benevento-Catania. Avversario forte, quello giallorosso, che sta confermando le attese e attualmente occupa con merito la vetta della classifica. I risultati parlano chiaro: 12 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte hanno prodotto fin qui 40 punti con 38 reti all’attivo e 15 reti al passivo, vantando uno dei migliori attacchi del girone C ma anche una delle difese meno battute. Nonostante qualche passo falso, tra le mura amiche i sanniti sono la compagine ad avere raccolto il bottino di punti più elevato (6 in più rispetto alle gare esterne). Nelle ultime 5 gare il Benevento ha incamerato 10 punti, +2 a differenza del Catania. La formazione guidata da Gaetano Auteri è squadra difficile da affrontare per chiunque ed ha messo in mostra tanti giovani di livello che potranno crescere e migliorarsi nella seconda parte di stagione.

Dicevamo di Auteri. Tecnico di grande esperienza, nativo di Floridia, che ha nel sistema di gioco 3-4-3 il suo marchio di fabbrica ma negli ultimi tempi sta adottando frequentemente il 4-3-3 e 4-2-3-1. Le squadre di Auteri conoscono tanti modi per arrivare in porta con esterni di buon piede e puntuali in entrambe le fasi, attaccanti capaci di abbinare tecnica e lettura degli spazi, la punta centrale che non si concentra solo sull’area di rigore, accompagnando il palleggio e aprendosi in fascia, ali dotate in dribbling, in grado di ricevere anche di spalle tra le linee.

Auteri, che aveva già allenato il Benevento portandolo in B nella stagione 2015/16, ha a disposizione un organico di primissimo livello. Berra è un elemento prezioso in difesa anche per la sua duttilità. Capellini ha una buonissima prospettiva così come Oukhadda, arrivato dal Modena. A difendere i pali non ci sarà il talentuoso Nunziante (17 anni), in compenso domenica agirà l’esperto Manfredini.

In mezzo al campo tanta qualità. Simonetti, scuola Roma ed ex Catania, gioca con l’intensità e la saggezza di un veterano. Talia è un centrocampista moderno, pregevole sia nella costruzione del gioco che nell’interdizione. Spicca la tecnica e struttura fisica di Pinato, abile soprattutto negli inserimenti senza palla, il buon senso della posizione e l’ottima visione di gioco di Viviani. Tra le linee, potenzialmente molto pericoloso Acampora.

Vasto assortimento anche nel reparto offensivo. Lanini è un attaccante in grado di svariare su tutto il fronte offensivo e dotato di un fisico esplosivo. Borello, acquistato di recente dal Monopoli, eccelle per la sua agilità e rapidità nei cambi di direzione. Lamesta è un volto noto ai tifosi del Catania per averlo sfidato la scorsa stagione quando militava tra le fila del Rimini. Giocatore molto forte nell’uno contro uno. Perlingieri e Starita contribuiscono a formare una batteria di attaccanti di notevole spessore. Lanini (7 gol), Perlingieri (6) e Manconi (6), calciatore veloce e abile tecnicamente, hanno siglato 19 reti in tre. In chiave assist, molto attivi Lamesta e Simonetti rispettivamente a quota 7 e 5.

Questi i calciatori convocati da Auteri per la gara col Catania, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Giangregorio, Manfredini, Lucatelli

DIFENSORI – Berra, Capellini, Ferrara, Oukhadda, Sena, Toscano, Veltri, Viscardi

CENTROCAMPISTI – Acampora, Agazzi, Pinato, Simonetti, Talia, Viviani

ATTACCANTI – Borello, Carfora, Lamesta, Lanini, Manconi, Perlingieri, Starita

