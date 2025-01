MERCATO: Catania, interesse per l’ex bomber della Primavera rossazzurra Donnarumma

Il Catania ci prova per Alfredo Donnarumma. L’attaccante di Torre Annunziata, classe 1990, è cresciuto con profitto proprio nelle giovanili rossazzurre. L’ex bomber della Primavera etnea – che approdò in Sicilia circa vent’anni fa – non ha mai trovato spazio nella prima squadra del Catania, sviluppando la carriera in varie piazze diverse: Gubbio, Virtus Lanciano, Como, Cittadella, Teramo, Salernitana, Empoli, Brescia, Ternana e Catanzaro prima del ritorno a Terni. Ora potrebbe essere in uscita dalla Ternana.

Più di 250 presenze in Serie B, 31 apparizioni in A e protagonista anche in C, Donnarumma rappresenta un profilo di grande esperienza e affidabilità, mettendosi in evidenzia a suon di gol in tutte le serie professionistiche. Il Catania, secondo quanto riportano i colleghi di TuttoC.com, ha manifestato interesse così come il Trapani e diversi altri club del girone C di Serie C.

Vedremo se le strade fra Donnarumma ed il Catania si ricongiungeranno. Ricordiamo quando, un paio d’anni fa, il giocatore a L’Angolo del Bomber ricordò così l’esperienza alle pendici dell’Etna: “C’era il fratello di Pietro Lo Monaco che lavorava in Campania. Per un pò di tempo mi ha seguito e poi mi ha voluto portare a Catania. Ho accettato questa esperienza anche se non era facile andare via da casa a 14 anni, tenendo molto alle mie radici. Nella testa però ho sempre avuto la voglia di giocare a calcio. Al Catania facevo anche il raccattapalle, non ho mai esordito in Prima Squadra. Più volte c’è stata l’occasione per farlo ma, poi, non è successo. In quegli anni Lo Monaco aveva costruito un Catania fortissimo con gente come Mascara, Bergessio, Barrientos, Gomez, Martinez, Pantanelli”.

