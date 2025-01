QUI CATANIA: Farroni verso l’esordio in maglia rossazzurra

Da qualche settimana è stato ufficializzato dal Catania ma, sulla base del regolamento vigente, non poteva essere impiegato da subito in competizioni ufficiali ma a far data dal 2 gennaio. Alessandro Farroni, portiere classe 1997, ha ritrovato alle pendici dell’Etna Mimmo Toscano dopo avere lavorato con lui nel periodo di militanza alla Reggina.

Domenica pomeriggio, quando il Catania renderà visita alla capolista Benevento, dovrebbe essere l’estremo difensore nativo di Spoleto a difendere i pali rossazzurri prendendo il posto del giovanissimo Damiano Butano, imbattuto all’esordio contro il Sorrento. Sempre più probabile il trasferimento altrove di Marius Adamonis e l’arrivo di un ulteriore portiere, considerando anche l’infortunio di Bethers.

