QUI CATANIA: partenza non più in aereo ma in bus per la trasferta di Benevento

Catania costretto a partire in bus alla volta della Campania. Su lasiciliaweb.it si legge che anche il Catania è rimasto coinvolto nei disagi che stamattina hanno colpito l’aeroporto di Fontanarossa a causa di un incidente in pista.

I giocatori si trovavano nello scalo per imbarcarsi sul volo diretto a Napoli, in vista del match di Benevento, quando alle 11.14 un velivolo della scuola volo di Fontanarossa ha avuto un problema durante le operazioni di atterraggio. A bordo era presente solo il pilota e l’episodio non ha causato feriti. L’incidente però ha provocato la chiusura della pista per circa 40 minuti, con conseguenti ritardi di alcuni voli e preoccupazione tra i passeggeri. La squadra rossazzurra, con la partenza riprogrammata alle 22.30, si è ritrovata così a dover trovare un’alternativa ed in fretta e furia è stato reperito un autobus, partendo il Catania via terra.

