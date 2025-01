SERIE C: ‘Best goal 2024’, vince Castellini

La Lega Pro ha pubblicato qualche giorno fa i nomi dei calciatori candidati alla realizzazione del più bel gol del 2024, in base alla ricezione del maggior numero di voti ricevuti via social. Il vincitore del premio è il difensore rossazzurro Alessio Castellini, per il quale è stato selezionato il gran gol messo a segno nel match di semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C 2023/24. E’ stato preferito alle realizzazioni di Alberto Lunghi (Arzignano) e Luigi Scuotto (Torres).

“Complimenti al capitano del Catania FC – si legge nella nota della Lega Pro, via social – : il suo bellissimo mancino messo a segno contro il Rimini nella semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie C 2023/24, decisivo per lanciare gli etnei nella finale poi vinta contro il Padova, è ufficialmente eletto come il gol più bello del 2024 secondo la nostra fanbase!”.

