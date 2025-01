SERIE C: le ufficialità di mercato di venerdì 10 gennaio

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine venerdì 10 gennaio per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

Doppio movimento di mercato per il Monopoli. I pugliesi comunicano la risoluzione consensuale del vincolo con il terzino Mirco De Santis (2003) e l’ingaggio dell’esterno sinistro classe 1990 Sergio Contessa (compirà 35 anni il prossimo 14 marzo). Quest’ultimo proviene dal Taranto e sigla un contratto con il Monopoli fino al 30 giugno.

Operazione in entrata per la Cavese, che definisce con l’Avellino l’ingaggio del centrocampista romano classe 2000 Daniel Sannipoli, giunto a Cava de’ Tirreni in prestito secco fino al termine della stagione. A proposito dell’Avellino, nuovo rinforzo biancoverde: arriva dalla Virtus Entella, a titolo definitivo, il difensore napoletano classe 2000 Claudio Manzi, il quale ha firmato con gli irpini un contratto fino al 30 giugno 2027.

Giovane innesto per il Giugliano, che preleva dall’Empoli – a titolo temporaneo – il centrocampista Francesco Pio Vallarelli (2000), nella prima parte di stagione in forza al Trento. Il Trapani ha ceduto a titolo definitivo l’attaccante Maguette Fall (nato in Senegal il 24 maggio 1994) ed il centrocampista di 25 anni Nermin Karic, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, alla Virtus Entella.

(articolo in aggiornamento)

