ROSSAZZURRI IN GIRO: si cerca una nuova sistemazione per Tello

Decisamente non una stagione da incorniciare, fin qui, per Andrés Tello. Il 28enne centrocampista che il Catania ha ceduto alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto ha incontrato non poche difficoltà in granata. I campani speravano di ritrovare un giocatore che fino a qualche anno fa era in grado di fare la differenza. Invece Tello fatica ad ingranare la marcia giusta. Era stato così anche la scorsa stagione, quando il Benevento lo cedette al Catania, ma i risultati in rossazzurro non si sono affatto rivelati lusinghieri.

Ciliegina sulla torta, il colombiano sta scontando una squalifica di ben cinque giornate perchè, nel finale della gara contro il Sassuolo, “colpiva con uno schiaffo la mano del quarto ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale. E all’atto dell’espulsione applaudiva in maniera ironica il direttore di gara”. Adesso si cerca una nuova sistemazione per lui. Nei giorni scorsi il Cosenza ha formulato un sondaggio, ad oggi i calabresi non sono andati oltre. Vedremo se ci saranno novità a breve. Qualora entro la chiusura del mercato non si trasferisse altrove, Tello non rientrerebbe anticipatamente al Catania dal prestito ma continuerebbe a vestire la maglia della Salernitana fino a giugno.

