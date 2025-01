ROSSAZZURRI IN GIRO – Silvestri: “Mancato impiego a Catania non certo per scelta mia. Ringrazio la Triestina per la fiducia”

Esordio stagionale per Tommaso Silvestri con la maglia della Triestina. Il difensore, lo ricordiamo, è stato ceduto in prestito secco dal Catania in questa sessione di calciomercato. Queste le parole di Silvestri a commento del suo ritorno in campo dopo un lungo periodo di inattività (fonte trivenetogoal.it):

“A livello personale sono molto contento perché era da tanto che non giocavo, mi mancava la partita, le sensazioni del campo, vivere la domenica in questo modo. C’è molto da lavorare perché mi sento ancora abbastanza indietro, diciamo al sessanta, settanta per cento, quindi testa bassa e spingere. Il fatto di ritrovare mister Tesser per me è stato molto importante nella scelta che ho fatto, ringrazio lui così come il direttore e tutta la società che ha avuto fiducia, non è semplice prendere un giocatore dopo un po’ di tempo che non gioca, anche se questo mancato impiego non era certo per scelta mia. Spero di ripagare la fiducia di tutto il club e di tutto l’ambiente. Entrare in un gruppo del quale conosco già l’allenatore è sicuramente un vantaggio, conosci già un po’ i meccanismi a livello di campo e di tattica”.

