CATANIA SOCIAL – Jimenez: “Grande impegno di squadra, avanti così”

Autore fin qui di 2 gol con la maglia del Catania, Kaleb Jimenez continua ad evidenziare importanti segnali di crescita. La squadra fa sempre più affidamento sulle giocate dell’italo-spagnolo e la sua intelligenza tattica. Talvolta lo vedi abbassarsi a centrocampo, in cabina di regia, in altre circostanze agisce da mezzala, in altre ancora funge da trequartista o seconda punta.

Gran mole di lavoro per un calciatore che anche domenica, in occasione del vittorioso confronto con il Giugliano, ha fatto la differenza. In questo caso con una prestazione di pregevole fattura condita da due assist. “Grande impegno di squadra, bisogna continuare su questa strada, contento per i 2 assist”, le parole dello stesso Jimenez su Instagram, sottolineando anche il supporto adeguato dei compagni, fondamentale ai fini del ritorno alla vittoria – la prima del 2025 – per il Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***