SERIE C: le ufficialità di mercato di sabato, domenica e lunedì (25/26/27 gennaio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 gennaio per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

Il Crotone opta per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante esterno classe 2000 Marco Spina, diretto al Gubbio. Rinforzo per quanto concerne il reparto offensivo del Latina. La società pontina ha comunicato di avere prelevato dal Trapani la punta centrale Diego Zuppel, classe 2002. Operazione definita con la formula del prestito. Continua ad operare sul mercato in entrata il Messina. Il club peloritano ha perfezionato l’ingaggio del 22enne attaccante Mattia Tordini.

Il Potenza effettua un nuovo innesto a centrocampo. I lucani si assicurano il diritto alle prestazioni sportive del promettente Nico Valisena, classe 2005 in arrivo dalla Sampdoria sottoscrivendo un contratto di addestramento tecnico. Arriva dal Lecco in prestito secco. Reduce dalla sconfitta di Catania, il Giugliano tessera un nuovo attaccante. Si tratta di Alessio Nepi. Il calciatore classe 2000 giunge in Campania a titolo definitivo dall’Arzignano firmando un accordo biennale. Vincenzo Millico, esterno offensivo nato a Torino il 12/8/2000, saluta Foggia. Va a titolo definitivo alla Ternana, contratto fino a giugno 2027.

(articolo in aggiornamento)

