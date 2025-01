SERIE C – Biancolino (all. Avellino): “Patierno? In questo momento nessuno si muove, ma vediamo quello che succede…”

L’allenatore dell’Avellino Raffaele Biancolino ha parlato in conferenza stampa del possibile trasferimento altrove di Cosimo Patierno (richiesto anche dal Catania) e Gabriele Gori, visto che il club irpino ha virato decisamente sul bomber del Trapani Facundo Lescano. Queste le parole di Biancolino a riguardo: “Fa piacere l’accostamento di Lescano ma ad oggi non è niente di sicuro, ho molto rispetto dei miei ragazzi. Per me sono incedibili tutti, non si muovono. Poi… (sorride, ndr). Vediamo quello che succede. Non mi sembra corretto parlarne adesso perchè dobbiamo concentrarci su una partita importante. Da lunedì parliamo con la società e vediamo il da farsi ma in questo momento nessuno si muove e sono tutti importanti per la causa dell’Avellino”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***