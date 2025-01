BERTOTTO (all. Giugliano): “Al ‘Massimino’ con grande personalità e determinazione. Catania squadra fortissima e piazza incredibile”

Valerio Bertotto, allenatore del Giugliano, interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di Catania, auspicando che la propria squadra scenda in campo col piglio giusto:

“Partita che si deve affrontare con grande personalità e determinazione, diventa fondamentale riuscire ad andare a Catania con la voglia che abbiamo, il desiderio di non essere arrendevoli, ma questo è un atteggiamento che abbiamo sempre dimostrato di avere. Sfideremo una squadra molto forte, una realtà importante del nostro panorama. Dobbiamo far vedere che ci siamo nonostante le grandi difficoltà che stiamo vivendo tra squalifiche e quant’altro. Piange la situazione legata alle numerose defezioni, dovendo far fonte all’impossibilità di avere nei ruoli doppi delle alternanze. Comunque conta l’atteggiamento che si ha alla fine, come quello dell’ultima gara a Cerignola“.

“E’ un campionato difficile, lo abbiamo sempre detto, con squadre molto competitive e più passa il tempo e più i punti pesano. Il fatto di rimanere lì in classifica è qualcosa di estremamente orgoglioso. Vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è qualcosa d’importante. Come tutte le cose belle, bisogna consolidarle e migliorarle perchè ne abbiamo le possibilità, al netto delle difficoltà che oggettivamente ci sono, ma vogliamo continuare il nostro percorso. Stiamo sul pezzo, non vogliamo mollare niente“.

“Abbiamo alti e bassi ma è normale, essendo la nostra una squadra giovane, composta anche da calciatori che fino all’altro ieri giocavano con i pari età in qualche Primavera. Stiamo facendo un minutaggio incredibile, che è un valore aggiunto per la società. Ci confrontiamo con realtà che nel loro vissuto hanno fatto Serie A e B. Non siamo all’altezza di Benevento, Avellino e altre squadre che spendono fior di milioni ma dobbiamo essere bravi a girare a mille, sopperendo con la nostra intensità, globalità, identità, senso di appartenenza e la voglia di stupire, lavorando con un profilo basso. Pretendo dai ragazzi che diano il loro massimo, pensando che qualcuno può avere delle defaillance ed approfittarne, essendo feroci e concreti a prescindere dalla qualità dell’avversario”.

“Domenica mi aspetto un Catania preparato davanti al proprio pubblico, con la voglia di fare bene il loro lavoro ma ci siamo anche noi. Toscano è una persona estremamente capace, uno che ha vinto, da anni fa questo mestiere, allena una squadra fortissima in una piazza incredibile dove la passione regna sovrana. E’ roba da Serie A, Catania. I complimenti a lui e alla realtà rossazzurra vanno fatti perchè bisogna essere sportivi nella vita. In organico hanno Inglese ma non solo lui, potremmo fare una lista di noi… noi siamo belli e bravi così come siamo, a volte ci facciamo del male da soli ma siamo determinati a crescere e concludere alla grande questo campionato, non mollando di un millimetro”.

