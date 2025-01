STAMPA PUGLIESE – Antenna Sud: “Avellino, obiettivo Lescano. Patierno, il Catania e altri club su di lui”

Un’autentica bomba di mercato esplosa nelle ultime ore. L’Avellino è piombato sul bomber del Trapani Facundo Lescano, per il quale il presidente granata Valerio Antonini ha aperto alla cessione per una precisa richiesta del giocatore, a seguito di divergenze insostenibili a suo dire con lo staff tecnico. Questo lascia intuire che possa partire Cosimo Patierno, attaccante che a più riprese il club irpino ha pubblicamente dichiarato incedibile.

Il Catania, tempo fa, aveva sondato il terreno esclusivamente attraverso il procuratore del giocatore. Vedremo se, adesso, i rossazzurri ci proveranno con decisione. Secondo quanto riportano i colleghi di Antenna Sud, Patierno è finito anche nel mirino di Monopoli e Audace Cerignola, tra gli altri. “Per ora solo sondaggi ma l’arrivo di Lescano in Irpinia fa pensare che la partenza della punta biancoverde non sia impossibile anche se, per ora, l’Avellino sta facendo muro. I telefoni degli agenti sono bollenti. La sensazione è che possa succedere davvero di tutto”, si legge.

