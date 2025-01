SERIE C – Greco (D.G. Picerno): “Proveremo a sfruttare il momento negativo del Catania…”

Così il Direttore Generale del Picerno Vincenzo Greco ai microfoni di TMW Radio in vista del confronto col Catania:

“Sul mercato abbiamo fatto operazioni che pensiamo saranno utili per dare maggiore competitività alla squadra. Ci auguriamo di proseguire il cammino, non guardiamo la classifica e cerchiamo solo di crescere e migliorare rispetto al girone d’andata. Siamo felici della vittoria in trasferta che mancava quasi da un girone, la squadra è in salute e il girone di ritorno sarà complicato. Il campionato è molto equilibrato, le rose sono tutte competitive e sarà difficile ottenere risultati”.

“Scontro diretto in chiave playoff col Catania? La classifica dice questo, ma siamo consapevoli di affrontare una grande squadra. Affrontare squadre storiche del calcio italiano per noi è sempre un onore, vogliamo dare continuità ai risultati sfruttando il turno casalingo per ottenere un risultato positivo. Il Catania è una squadra forte, costruita per vincere il campionato con individualità importanti che possono risolvere la gara in qualsiasi momento. Vogliamo cercare di sfruttare anche il loro momento negativo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***