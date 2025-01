TORRE DEL GRIFO: andata deserta anche la sesta asta

Non si concretizza ancora la vendita telematica asincrona del complesso immobiliare “Torre del Grifo Village”. Bene non aggiudicato, nonostante i continui ribassi del prezzo. Ieri, mercoledì 15 gennaio alle ore 13.00, scadeva il termine per formulare un’offerta con prezzo base fissato a € € 8.100.000,00 ed un’offerta minima pari a € 8.000.000,00. E’ andata deserta anche la sesta asta per l’acquisizione di quella che è stata la casa del Calcio Catania in passato, dopo la prima asta che si sarebbe dovuta svolgere lo scorso 11 gennaio, la seconda l’11 aprile, la terza il 5 giugno, la quarta il 17 luglio e la quinta a novembre. Il vice presidente del Catania FC Vincenzo Grella si è espresso nelle ultime ore in sala stampa anche sul tema Torre del Grifo, sottolineando come al momento il patron Rosario Pelligra stia valutando altre opzioni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***