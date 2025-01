SERIE C: sei squadre a pochi punti dalla vetta. Il Catania si morde le mani…

Campionato quantomai incerto, il girone C di Serie C per quanto riguarda le posizioni di vertice. Ad oggi, quando sono trascorse 23 giornate, sono addirittura sei le squadre che distano pochi punti tra loro nei piani alti.

Martedì il Potenza ha “strapazzato” il Benevento, imponendosi per 3-0 nel recupero del 22/o turno. Momento molto delicato per la squadra allenata da Auteri, rimasta ferma a quota 44 punti. Stesso punteggio del Monopoli che conserva il primo posto malgrado il ko di Biella contro la Juventus Next Gen. Per il resto il Potenza dista due sole lunghezze dal primato. Idem il Cerignola, ma soprattutto tornano prepotentemente in corsa Avellino e Crotone, rispettivamente con 40 e 39 punti.

Picerno, Catania e Trapani guidano il gruppone delle formazioni in lotta per i playoff, ma addirittura la distanza tra la decima posizione ed i playout è di sole 5 lunghezze (Giugliano 31, Latina 26 punti). I rossazzurri hanno motivi più che validi per mordersi le mani, pensando ai tanti punti persi per strada da situazioni di vantaggio o, comunque, al cospetto di squadre obiettivamente alla portata. Lo stesso Crotone, oggi a -5 dal primo posto, per lunghi tratti del girone d’andata era alle spalle del Catania in classifica. A conferma che bastava davvero poco agli etnei per rimettersi in carreggiata e puntare alla vetta.

LA CLASSIFICA DOPO 23 GIORNATE

1. Monopoli 44

2. Benevento 44

3. Potenza 42

4. Audace Cerignola 42

5. Avellino 40

6. Crotone 39

7. AZ Picerno 33

8. Catania 32 (-1)

9. Trapani 32

10. Giugliano 31

11. Cavese 28

12. Sorrento 28

13. Team Altamura 28

14. Foggia 28

15. Juventus Next Gen 27

16. Latina 26

17. Casertana 23

18. ACR Messina 19

19. Turris 12 (-5)

20. Taranto 3 (-10)

