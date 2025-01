MERCATO: Castellini, il Parma e altri tre club seguono il difensore

Sono almeno quattro le società che attualmente seguono il profilo di Alessio Castellini, non escludendo che altri club ad avere manifestato interesse in estate possano tornare sulle sue tracce. Il Parma è uno dei club che valuta con spiccata attenzione il profilo del jolly difensivo bresciano. La Cremonese lo fa da tempo e, ad oggi, sembra la squadra principalmente interessata al calciatore classe 2003. Domenica, in occasione del confronto che il Catania ha pareggiato sul campo dell’AZ Picerno, in tribuna erano presenti anche dirigenti di Empoli e Monza, giunti appositamente allo stadio “Curcio” per visionare da vicino Castellini. In estate la società rossazzurra non se n’è privata, sarà così anche adesso, magari rinviando ogni discorso al termine della stagione? Vedremo. Il difensore ha mercato ed è attualmente legato contrattualmente al Catania fino a giugno 2028.

