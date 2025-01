TOSCANO: “Società ambiziosa, prima o poi porterà in B il Catania. Si vince costruendo giorno dopo giorno. Giovani in crescita, soprattutto Allegra”

Vigilia di Catania-Juventus Next Gen. L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano torna sul match di Benevento e guarda al prossimo impegno stagionale al “Massimino”, soffermandosi anche su molti altri aspetti:

“Abbiamo fatto una grande partita a Benevento, forse una delle migliori, dove ho visto per 70 minuti la squadra che piace a me. Con quel coraggio, quella personalità, quel ritmo, quell’aggressività messe in un campo difficile contro la capolista. Poi è normale che l’amarezza per il mancato risultato fa passare in secondo piano la grande prestazione fatta. A noi manca la continuità, lo diciamo sempre, di partita in partita e durante la gara stessa. Dobbiamo lavorarci assolutamente perchè è un peccato non avere portato a casa una vittoria – non un pareggio – in un momento così determinante che poteva cambiare il corso del campionato soprattutto. E’ questo il nostro rammarico e su cui dobbiamo lavorare perchè la continuità è sempre mancata alla squadra, dall’inizio del campionato ad oggi”.

“Messaggio ai giocatori dopo la sconfitta di Benevento? Come li ho mandati positivamente nei momenti in cui a partita in corso chi è entrato dalla panchina ha determinato il risultato, devo anche dire la verità ed ammettere che chi è subentrato a Benevento poteva fare molto di più. Il risultato è stato caratterizzato anche da errori individuali evidenti, soprattutto nella nostra area di rigore dove la marcatura deve essere serrata. Io ho visto un Catania che ha dato ritmo alla gara per lunghi tratti, poi se i cambi avessero tenuto lo stesso ritmo il risultato magari sarebbe stato diverso“.

“Nel calcio di oggi, credo anche ad alti livelli, gli infortuni sono all’ordine del giorno. La nostra sfortuna è stata che molti di questi si sono concentrati in un solo reparto. A volte per squalifica e anche per l’aggiunta di qualche infortunio si sono accumulate in un altro reparto. La squadra, comunque, fisicamente sta bene e lo ha dimostrato anche a Benevento, dove tutti per 70 minuti hanno fatto quello che ho chiesto sul piano tecnico-tattico e qualitativo nelle due fasi di gioco. L’unico rammarico è stato quello di aver perso Jimenez in un momento della gara dove la sua qualità poteva abbassare i ritmi del Benevento“.

“La società è ambiziosa. Non so quando, ma prima o poi porterà il Catania in Serie B. Abbiamo attraversato sei mesi affrontando dinamiche di ogni tipo tutte le settimane. La società e noi siamo consapevoli di dovere migliorare certe situazioni, l’importante è farlo nel tempo più ridotto possibile. Il club sa cosa bisogna cambiare e migliorare in chiave mercato. Il Direttore Sportivo sta lavorando per capire cosa si può fare in questo momento, tenendo anche conto degli esuberi che ti bloccano un pò il calciomercato. Ci auguriamo che le migliorie vengano effettuate nel più breve tempo possibile, avendo già individuato i miglioramenti necessari in termini di caratteristiche, fisicità e soprattutto numerici in determinati ruoli, vedi il reparto arretrato considerata l’assenza di Di Gennaro che credo rientrerà tra più di un mese. Ogni allenatore vorrebbe le condizioni ideali, quando non ci sono ti devi adattare cercando di dare il meglio con il materiale a disposizione, poi se arriverà chi abbiamo deciso che per tanti aspetti può migliorare l’organico, bene”.

“Cerco di allenare la squadra allo scopo di tirare fuori il massimo del potenziale, poi se non si vincerà vuol dire che il potenziale non era all’altezza per la vittoria del campionato, o ci vorrà del tempo per costruire quel potenziale. E’ facile dire di vincere a parole, ma non si vince solo col mercato bensì costruendo giorno dopo giorno. L’esperienza mi dice che difficilmente dopo un anno di rivoluzione totale puoi essere altamente competitivo, risolvendo tante problematiche e dinamiche. Il nostro lavoro è accorciare il tempo di costruzione, aumentando così la probabilità di portare in Serie B il Catania“.

“Juventus Next Gen? La filosofia dei bianconeri ti dice che all’andata sono una squadra e nel girone di ritorno un’altra, perchè facendo giocare dei 2006 e 2005 hanno bisogno di tempo per crescere. Anche l’anno scorso fecero un girone di ritorno importante. Vengono da un filotto di partite dove hanno raccolto tanti punti, squadra tecnica e fisica. Possono pagare un pochettino di inesperienza ma se tu metti la tua esperienza, fai sentire il peso del ‘Massimino’ e del Catania, puoi fare la differenza. E’ una squadra che deve farti tenere le antenne ben dritte. Dai giocatori mi aspetto tanta fame, tanto sacrificio, tanta disponibilità. Poi sulle qualità tecniche e tattiche ci si può lavorare, ma queste sono caratteristiche basilari. Non deve mai mancare l’impegno, la partecipazione. Si può sbagliare un passaggio o un gol ma la voglia di vincere ogni partita, come evidenziato a Benevento, non deve venire meno”.

“Le mie scelte di formazione si basano innanzitutto sulle condizioni psicofisiche. L’unico sostituto di Di Gennaro al momento credo sia Quaini, poi che Castellini ha dimostrato di potere giocare a destra o a sinistra avendo sempre un rendimento costante è una variante che ti permette di spostarlo in base all’avversario di turno o alla gara che vuoi fare. In generale la difesa si sta comportando abbastanza bene grazie anche al lavoro degli attaccanti e dei centrocampisti. Ierardi? Non gioca perchè per caratteristiche e aggressività nella costruzione vedo meglio in questo momento altri interpreti. Carpani? Come a Benevento, lo vedo nello stesso ruolo domani. Farroni? Domenica scorsa ha fatto pochi interventi, a parte i gol ho visto poca pericolosità da parte del Benevento, non ricordo molte azioni clamorose concesse ai giallorossi”.

“Se domenica potrà esserci spazio per Forti? I ragazzi stanno crescendo. Soprattutto Allegra, a cui nel giro di 2-3 mesi ho visto fare una crescita esponenziale. Io parlo spesso con i ragazzi, dicendogli sempre di aspettarsi l’opportunità e di non doverla perdere. Questo li sta portando ad una crescita costante, che è motivo d’orgoglio da parte nostra perchè crediamo tanto nei giovani”.

