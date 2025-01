QUI CATANIA: Jimenez, recupero lampo in vista della Juventus Next Gen

Notizia rassicurante in casa. Dopo avere escluso lesioni muscolari, si apprende che il calciatore italo-spagnolo Kaleb Jimenez, uscito malconcio dal campo domenica scorsa nel corso di Benevento-Catania, recupera in vista del confronto casalingo con la Juventus Next Gen. Lo ha confermato lo stesso allenatore rossazzurro Domenico Toscano durante la conferenza stampa tenutasi alla vigilia del match.

Per il resto non saranno certamente della gara Luperini, Bethers, Di Gennaro e Sturaro. Per quanto concerne Di Tacchio, il mister si è così espresso: “In settimana è stato alle prese con un virus terribile. Tra ieri e oggi ha cercato di recuperare un pò di energie. E’ molto debilitato ma sarà disponibile eventualmente per uno spezzone di partita”.

