CATANIA FC: “Invito alla donazione del sangue – Autoemoteca dalle 8.00 alle 11.30 in Piazza Spedini”

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club ripropone l’invito alla donazione del sangue, sottolineando la fondamentale importanza sociale di un prezioso gesto di solidarietà. L’appello viene riproposto nel 2025 dall’ARNAS Garibaldi, che sarà nuovamente presente con la propria autoemoteca ospedaliera domenica 12 gennaio, dalle ore 8,00 alle 11,30, di fronte all’ingresso della Tribuna A dello Stadio “Angelo Massimino”. I sanitari del servizio trasfusionale effettueranno i prelievi di idoneità alla donazione per chi non ha mai donato il sangue o per chi non lo dona da più di due anni.

L’iniziativa nasce dall’intesa con il nostro club presentata dal Centro Regionale Sangue il 30 novembre 2024, in sinergia con l’ARNAS Garibaldi, per promuovere tra gli sportivi e i tifosi rossazzurri la cultura del dono. L’Azienda ospedaliera, che assiste oltre duecento pazienti emoglobinopatici ed ha reparti chirurgici di alta specializzazione, non riesce ad essere autosufficiente in termini di raccolta delle unità di sangue necessarie per le trasfusioni ed è costretta, pertanto, ad importarle da altri centri siciliani; in agosto, anche dal Nord Italia. Per il prelievo di idoneità occorre presentarsi a digiuno (consentita l’assunzione di caffè e una leggera colazione priva di latte e derivati).

