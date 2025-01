CALCIO SICILIANO: salta la panchina del Trapani, Capuano esonerato

Eziolino Capuano non è più l’allenatore del Trapani. La notizia era nell’aria immediatamente dopo il ko esterno con la Juventus Next Gen, adesso arriva la conferma. La società granata ha comunicato “di aver sollevato dall’incarico per giusta causa mister Ezio Capuano. Ciò a seguito delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico granata”, si legge nella nota diffusa dal club. Capuano, dunque, dopo avere lasciato Taranto e Foggia, archivia anche l’esperienza sulla panchina del Trapani durata appena otto partite tra campionato e Coppa Italia di categoria con un ruolino di marcia di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

