VERSO BENEVENTO-CATANIA: poker rossazzurro nell’ultimo confronto in Campania (highlights all’interno)

23 dicembre 2023. E’ la data dell’ultimo confronto esterno del Catania a Benevento. Si ricorda una netta affermazione rossazzurra nel contesto di una partita ben giocata e caratterizzata dalle due espulsioni di Karic e Talia, episodi che hanno agevolato il Catania nella gestione della gara senza troppi affanni nella ripresa, vincendo la squadra allora guidata da Lucarelli per 4-0.

Nei minuti iniziali il Benevento partì meglio del Catania schiacciando il piede sull’acceleratore con un atteggiamento propositivo, pressing alto e un paio d’interventi di Bethers dopo essere andati i giallorossi vicinissimi al vantaggio con Ferrante. Intorno al 10′ i rossazzurri tirarono la testa fuori dal guscio con qualche pallone ben distribuito da Zanellato ed una bella conclusione da fuori di Castellini deviata in corner da Paleari.

Progressivamente la formazione di Lucarelli aumentò il possesso palla e la spinta in avanti, salendo di ritmo e intensità. Al 35′ episodio chiave dell’incontro: espulso Karic per somma di ammonizioni commettendo due falli nel giro di un minuto. Il Benevento pagò a caro prezzo subendo poco dopo lo 0-1: fallo commesso in area su Rocca e rigore trasformato da Chiricò. Prima dell’intervallo altra grande occasione per Castellini, Paleari respinse il tiro del jolly bresciano.

Ad inizio ripresa raddoppio del Catania, Paleari fulminato da Zammarini su assist pregevole di Chiricò. Reazione beneventana immediata, ma Marotta andò a segno a gioco fermo, in presenza di un fallo subito da Lorenzini. Passarono pochi secondi e Curado sfiorò il tris, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 62′ l’espulsione di Talia (doppio giallo per avere simulato in area) stroncò la compagine guidata da Andreoletti. Catania padrone del campo adesso e terzo gol maturo: apertura di Dubickas per Chiricò, la girata di quest’ultimo battendo ancora Paleari (69′). Successivamente, quarta realizzazione etnea: cross ottimo del neo entrato Maffei a beneficio di Deli, pronto ad insaccare in area con una conclusione precisa.

