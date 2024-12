VERSO BENEVENTO-CATANIA: precedenti, più vittorie che sconfitte per gli etnei in Campania

Domenica per la sedicesima volta, in partite ufficiali, Benevento e Catania si affronteranno in terra campana. Complessivamente prevale il risultato di parità nelle sfide di campionato a Benevento, ma spesso gli etnei sono riusciti ad imporsi. Come anche la scorsa stagione, con un clamoroso 4-0 caratterizzato dai gol di Chiricò (doppietta), Zammarini e Deli. Benevento costretto a giocare in nove uomini a seguito delle espulsioni di Karic e Talia. Fu la gara che archiviò il 2023 rossazzurro.

Etnei che non piegavano la compagine giallorossa dal 14 aprile 2001, nel contesto di una partita ricca di emozioni e gol. Luisi rispose al vantaggio etneo di Cordone, al 30′ ancora in gol il Catania con Ambrosi, poi il rigore trasformato da Bonfiglio prima dell’intervallo e, nella ripresa, a pochi istanti dal 90′ Criniti dal dischetto depositò la palla in fondo al sacco per il definitivo 2-3.

Il primo successo di marca Elefante risale al torneo di Serie C1 1978-79: decisiva la rete siglata da Emilio Frigerio. 1-0 per il Catania anche nel campionato di C2 1995-96, gol vincente di Pasquale Marino. Tris di 1-0 per i rossazzurri il 27 settembre del 1998, ancora in C2, con Luca Lugnan a segno in pieno recupero. I campani, invece, non battono il Catania dalla stagione 2015/16. Decise l’incontro il gol di Campagnacci al minuto 82 nell’anno che sancì la promozione in Serie B del Benevento, mentre i rossazzurri – con il fardello dei punti di penalizzazione – raggiunsero la salvezza senza passare dai playout.

BENEVENTO-CATANIA, BILANCIO PRECEDENTI IN CAMPIONATO

Vittorie Benevento 4

Vittorie Catania 5

Pareggi 6

Gol Benevento 9

Gol Catania 12

SERIE C 1948-49 Benevento 0-0 Catania

SERIE C 1974-75 Benevento 1-1 Catania

8′ Fichera (B), 47′ Ciceri (C)

SERIE C 1977-78 Benevento 0-0 Catania

SERIE C1 1978-79 Benevento 0-1 Catania

75′ Frigerio

SERIE C1 1979-80 Benevento 1-1 Catania

25′ Piga (C), 62′ Landini (B)

COPPA ITALIA 1984-85 Benevento 1-0 Catania

29′ Laurenti

SERIE C2 1995-96 Benevento 0-1 Catania

28′ Marino

SERIE C2 1996-97 Benevento 0-0 Catania

SERIE C2 1997-98 Benevento 2-0 Catania

14′ Guida, 53′ D’Ermilio

SERIE C2 1998-99 Benevento 0-1 Catania

92′ Lugnan

SERIE C1 1999-00 Benevento 0-0 Catania

SERIE C1 2000-01 Benevento 2-3 Catania

14′ Cordone (C), 24′ Caruso (B), 29′ Ambrosi (C), 40′ Bonfiglio rig. (B), 90′ Criniti rig. C)

SERIE C1 2001-02 Benevento 1-0 Catania

87′ Manni rig.

LEGA PRO 2015-16 Benevento 1-0 Catania

82′ Campagnacci

SERIE C 2024-25 Benevento 0-4 Catania

38′ Chiricò rig., 46′ Zammarini, 69′ Chiricò, 79′ Deli

