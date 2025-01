VERSO CATANIA-JUVENTUS NG: Farroni confermato in porta, aspettando Dini

A Benevento ha esordito con la maglia del Catania il primo neo acquisto del 2025 rossazzurro, l’estremo difensore Alessandro Farroni. Un esordio amaro, visti i tre gol subiti e la sconfitta riportata nel contesto di un match importante per la squadra di mister Toscano, sul campo della capolista. Domenica pomeriggio contro la Juventus Next Gen al “Massimino” sarà ancora lui a difendere i pali del Catania, considerando che Klavs Bethers è ancora in infermeria e Marius Adamonis è stato ceduto dopo un girone d’andata deludente.

Settimana prossima, invece, si attende l’approdo sotto l’Etna di Andrea Dini. C’è l’accordo praticamente su tutto con il Catanzaro, il portiere ex Crotone ha già dato l’ok per il trasferimento in Sicilia e la società giallorossa ha individuato sul mercato i nomi di potenziali sostituti, ma anche in questo caso il club calabrese è a buon punto. Dini si appresta a diventare un calciatore rossazzurro, sarà il quinto portiere stagionale impiegato dal Catania.

