CATANIA ULTRAS: Ciccio Famoso, l’1 febbraio celebrazioni in sua memoria

Attraverso un comunicato ultras della Falange d’Assalto si legge che sabato 1 febbraio, verrà ricordata e celebrata la memoria del capo degli ultrà rossazzurri Ciccio Famoso, in occasione dell’ottava ricorrenza della sua scomparsa. Ecco quanto riportato:

“Giorno 1 febbraio 2025 sarà l’ottava ricorrenza della scomparsa del grande capo degli ultras Catania… Ciccio Famoso!!! Ricordarlo è un dovere, celebrarlo è un atto d’amore! Un guerriero, un condottiero, un ispiratore, un capo, un animo ribelle dal cuore buono, che onorato e celebrato ogni giorno della nostra vita! Come l’anno scorso, ci teniamo ad invitare tutta la tifoseria catanese ed anche di altre città e diverse compagini, per ricordarlo come i suoi guerrieri sanno fare. Lì, in piazza, di fronte il Castello Ursino, casa sua, dove mentalità e spirito di gruppo sono vita!”.

“Saremmo lieti di vedervi partecipare in tanti.. amici, ultras, tifosi, tutti! Dobbiamo onorare come si deve il nostro Ciccio, fondatore del tifo organizzato catanese. La messa commemorativa avverrà dinanzi al covo, il club della Falange, in Piazza Federico di Svevia (Castello Ursino), alle ore 20:00. Dopodichè ricorderemo Ciccio Famoso a modo nostro, a modo ultras, unico modo che conosciamo e come il nostro amato capo merita! ‘Ciccio, Ciccio è il capo degli ultrà!’. E per sempre lo sarà! ❤️💙🌋“.

