VERSO CATANIA-JUVENTUS NG: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno quest’oggi allo stadio “Angelo Massimino” contro la Juventus Next Gen, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.43 e 1.46; la “X” tra 3.70 e 4.10; il “2” tra 6.00 e 7.00.

Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, analogamente al match di Benevento vede i padroni di casa con buone chance di vittoria. Il pareggio rappresenta comunque un esito non trascurabile, mentre non vi è molta fiducia sul fatto che gli ospiti possano riuscire ad incamerare i tre punti. Al Catania non resta che dimostrare la propria superiorità sul campo, rispettando i pronostici che lo vedono favorito.

La squadra di Toscano in casa viene dalla ritrovata vittoria di fine anno per 4-0 con il Sorrento, dopo avere riscattato il precedente ko interno al cospetto del Potenza. La Juventus Next Gen, che in generale attraversa uno stato di forma molto positivo, in trasferta ha raccolto una vittoria ed un pareggio nelle ultime due gare vincendo di misura a Cava de’ Tirreni e pareggiando con un pirotecnico 3-3 a Cerignola.

