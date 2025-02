BREVE: “Chiuso il mercato, il gruppo ha ritrovato compattezza. Vittoria di Monopoli può essere da volano per il prosieguo. Corallo ha qualità, ma lasciamolo tranquillo”

Riportiamo una serie di considerazioni di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania, intervenuto nei giorni scorsi ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Corner’:

“Ho visto un Toscano sereno, rilassato alla fine di questa giostra del mercato che sicuramente ha nuociuto al Catania, che ha avuto delle grosse difficoltà in questo arco temporale. La fine del calciomercato ha dato la possibilità a Toscano di lavorare per la compattezza del gruppo, che è la cosa più importante”.

“In un momento di grandissima difficoltà, con tanti giocatori out, il Catania ha tirato fuori la stessa prestazione di Avellino, solo che lì non è riuscito a vincere, a Monopoli invece ha finito in crescendo sul piano fisco, tecnico e tattico meritando la vittoria. A parte i venti minuti iniziali della ripresa dove ha subito gol e sofferto un pochino il cambio di sistema tattico del Monopoli, il Catania ha preso in mano le redini della partita. Risposta importante di un gruppo che ha ritrovato compattezza dopo la chiusura del mercato“.

“Dini? A Monopoli sul gol preso credo che la responsabilità principale l’abbia avuta Anastasio nella circostanza. E’ stata positiva la prestazione offerta da Dini, effettuando una grande parata sul tiro di De Risio nel secondo tempo. E’ un portiere che trasmette sicurezza, ha personalità, guida la difesa, si fa sentire. Finora ha fatto bene. Corallo? Aveva già fatto benissimo anche a Cerignola, deve continuare così, non viziamolo. Possiede grande qualità dal punto di vista fisico, organico, per forza e tecnica. Deve lavorare con questo piglio ma non enfatizziamolo, lasciamolo tranquillo. Deve avere secondo me più consapevolezza e spavalderia. Sul gol mancato a Monopoli ha avuto un attimino di timore secondo me. Lì serviva più ignoranza calcistica. Luperini? Con un centrocampo a tre piuttosto che a due, Di Tacchio davanti alla difesa fungendo da diga con due mezzali di qualità ed incursione, Luperini potrebbe trovare sicuramente spazio”.

“La Casertana? Ha un piccolo vantaggio con Zeoli allenatore in seconda, perchè lui conosce benissimo la realtà di Catania e può incidere in qualche modo sulla preparazione della partita. La differenza tra le due squadre però è tanta ed il Catania arriva bene alla sfida, con la vittoria di Monopoli che può essere da volano per il prosieguo della stagione. Se l’undici di domenica scorsa sta bene, non credo cambi nulla Toscano. Magari se volesse dare un turno di riposo a De Rose farei giocare Frisenna”.

