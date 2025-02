STAMPA LOCALE – Patanè: “Catania, giusto cedere Castellini. Società vuole ricostruire. Infortuni? Servirà maggiore attenzione…”

Alcune riflessioni del giornalista Angelo Patanè ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Corner’ sul Catania, dopo la ritrovata vittoria in trasferta della squadra di Mimmo Toscano:

“A volte dalle situazioni apparentemente drammatiche possono uscire fuori delle opportunità. Il mercato del Catania fortemente criticato per quello che è apparso agli occhi di tanti, ci porta a considerare una breve riflessione. Capendo se dobbiamo scandalizzarci per i 6 milioni di disavanzo dello scorso bilancio del Catania, a quel punto con una levata di scudi contro chi ha gestito così male il patrimonio, oppure dobbiamo congratularci se a quell’errore commesso si è provato a creare un argine? Il mercato del Catania è andato in questa direzione, che a me sembra quella di una società che vuole ricostruire“.

“La partenza di Castellini nasce da una presa di coscienza dello stesso giocatore che anche in questa stagione avrebbe dovuto faticare per poter avere quello sbocco verso la Serie B e, probabilmente, verso altre proiezioni che, magari, avrebbe gradito avvenissero col Catania. Quando si è reso conto che neanche quest’anno ci fossero le condizioni, mi è parso normale per il ragazzo essere d’accordo alla cessione. Giusto che Castellini sia andato via. Giusto che il Catania faccia una plusvalenza e, viste le condizioni che si sono create quest’anno, provi ad alleggerire il carico tributario all’interno di questa società. Paradossalmente la reputo una delle prime operazioni coerenti con quelle che possono essere delle scelte di costruzione e non di demolizione“.

“Gli infortuni ci sono. E’ corretto che la società analizzi anche gli aspetti dei perchè. Quando i calciatori infortunati torneranno disponibili servirà una maggiore attenzione venendo verificati bene prima di essere rimessi in campo, perchè abbiamo visto frequenti situazioni di calciatori pronti-via entrare in campo per poi infortunarsi nuovamente”.

“Ierardi? Da due mesi circa faceva la muffa in panchina, puoi avere sbagliato una partita ma non significa che butti via un giocatore. Evidentemente ci sono stati due mesi utili per chiarire alcuni aspetti che poi hanno ricondotto l’allenatore a rimetterlo in campo, dimostrando Ierardi di essere quel giocatore che ci ricordavamo ad inizio campionato, al netto di qualche sbavatura. De Rose e Jimenez? A Monopoli non erano fisicamente al 100%. De Rose ha stretto i denti e molto ha fatto Di Tacchio per supplire ai ritardi del compagno, Jimenez pur non stando benissimo ha lanciato un paio di volte Corallo e confermato di essere uno dei giocatori determinanti di questa squadra. Non è un caso se è osservato da formazioni importanti ed è un privilegio che il Catania lo abbia individuato, prendendolo peraltro a titolo definitivo”.

