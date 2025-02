CASTELLINI: “A Catania due anni e mezzo pieni di tutto. Pisa opportunità che volevo cogliere appieno. Porto la numero 27 di Biagianti”

Prime dichiarazioni ufficiali da calciatore del Pisa per Alessio Castellini. Il jolly difensivo bresciano si presenta alla stampa nerazzurra, soffermandosi anche sulla trattativa col Catania e l’esperienza vissuta ai piedi dell’Etna:

“Pensavo che la trattativa si fosse un pò arenata all’inizio del mercato, poi negli ultimi giorni è emersa questa pista, ne abbiamo parlato con i procuratori ed il Catania. Conoscendo il mister e tutto ho deciso d’intraprendere questa scelta e sono davvero contento di essere qua. Il mister l’ho già avuto a Brescia quando allenava la prima squadra ed io ero nella Primavera. Inizia a svolgere il ritiro con lui, mi ha sempre portato ad allenarmi assaporando l’ambiente dei grandi, questo mi ha aiutato molto in vista dell’esperienza di Catania in termini di leadership e importanza nel gruppo“.

“Ho vissuto due anni e mezzo pieni di tutto a Catania. Sono arrivato in D quando il club è rinato dopo il fallimento. Ho scelto il numero di maglia 27, rappresentativo del giorno in cui decisi di andare a Catania. Venni anche a sapere che era lo stesso numero dello storico capitano rossazzurro Marco Biagianti, che tra l’altro in quel momento era il nostro team manager in Serie D. Ho chiesto il consenso, lui mi ha dato il suo appoggio. Ho continuato a mantenere questo numero di maglia e lo riporto qui a Pisa. Spero porti bene. A Catania abbiamo vinto subito la D. Poi il primo anno in C non è andata benissimo ma vincendo la Coppa Italia di categoria siamo entrati ai playoff come terzi, rischiando di andare in semifinale, purtroppo non è andata a buon fine. Quest’anno ho fatto questi sei mesi e ora sono qua”.

“Io capitano a Catania? E’ contato tantissimo per me. Uscii dalla Primavera del Brescia per andare a giocare a 1.400 km da casa. All’inizio non è stato semplice. Presi spunto da quel che avevo imparato a Brescia, i ragazzi poi a Catania mi hanno sempre aiutato ad inserirmi, la regola degli under in D mi ha anche agevolato. In C sapevo che le cose fossero un pò diverse da questo punto di vista, ma più giochi e più si acquisisce fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio portando anche la fascia di capitano un pò per caso perchè l’anno scorso tra infortuni ed il fatto che chi doveva fungere da capitano non giocava ho avuto questa responsabilità. Anche quest’anno l’ho indossata, è stato qualcosa che mi ha fatto crescere molto dentro e fuori lo spogliatoio“.

“Venire a Pisa è stata una scelta forte perchè io a Catania ero ben visto dalla piazza e dai tifosi. Mi sono giunti parecchi messaggi, la stragrande maggioranza di in bocca al lupo e sottolineature di meriti, oltre che dai compagni di squadra e dal mister Toscano, con cui ci siamo sentiti. Mi ha detto di essere dispiaciuto essendo un giocatore importante, ma allo stesso tempo contento per me perchè sapeva fosse un obiettivo che mi ero posto. Questa era un’opportunità che volevo cogliere appieno perchè mi piaceva confrontarmi anche con questa categoria, soprattutto sapendo di potermi giocare tanto a Pisa”.

