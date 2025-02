CATANIA-GIUGLIANO: due tifosi etnei denunciati per avere violato il Daspo

Gli agenti della squadra “tifoserie” della Digos della Questura di Catania hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due tifosi catanesi di 29 e 22 anni, appartenenti al gruppo ultras “Mecha Klan” della tribuna B, per aver violato le prescrizioni del provvedimento di Daspo, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Sono stati individuati nelle immediate vicinanze dello stadio “Angelo Massimino” negli stessi attimi in cui si stava svolgendo la partita Catania-Giugliano, disputatasi lo scorso 26 gennaio.

I poliziotti hanno avuto modo di apprendere di una lite tra alcuni tifosi nell’area riservata solo a coloro in possesso di valido titolo per assistere all’incontro sportivo e al passaggio dei mezzi utilizzati dalle squadre di calcio per accedere direttamente all’ingresso dello stadio. Pertanto, gli agenti della Digos hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e, dopo un’attenta analisi, hanno riconosciuto i due ultras “daspati” mentre stavano stazionando nella strada che porta allo stadio, discutendo animatamente tra loro.

Per tale ragione, essendo sottoposti a un precedente provvedimento di Daspo, che, per la normativa vigente, vieta di accedere o sostare, nei pressi dello stadio, nonché nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive, si è proceduto alla loro denuncia e la loro posizione sarà valutata pure per un’eventuale ulteriore misura di prevenzione.

