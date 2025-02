SERIE C – Cicerelli (Ternana): “Bella rivincita dopo avere inaspettatamente lasciato Catania”

Continua a gonfiare la rete con regolarità l’esterno offensivo Emmanuele Cicerelli. Con la maglia della Ternana ha raggiunto quota 16 gol, contribuendo al terzo successo consecutivo dei rossoverdi nel girone B di Serie C contro l’Arezzo firmando una doppietta. Cicerelli ha sottolineato a mezzo stampa di avere ricavato ulteriori stimoli dalla decisione del Catania di cederlo in estate. Queste le sue parole: “Sono sempre grato a tutti per quello che sto vivendo qui a Terni. Ho trovato ambiente, squadra e allenatore perfetti per le mie caratteristiche. Ovviamente mi farebbe tanto piacere se arrivassi a quota 20 gol. A livello personale è una bella rivincita perchè la stagione era iniziata un pò così, andando via da Catania e non me l’aspettavo. Anche questo però mi ha dato la forza per ripartire più carico di prima”.

