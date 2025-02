SERIE C: Turris e Taranto a rischio esclusione? Prossimi giorni decisivi. Lo scenario

Turris e Taranto destinate a concludere anzitempo il campionato, con conseguenti ripercussioni sulla classifica? TuttoC.com fa il punto della situazione, illustrando i tre possibili scenari derivanti dalla decisiva scadenza del 17 febbraio, dove le società di Serie C dovranno dimostrare l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, nonché delle ritenute Irpef (anche relative a incentivi all’esodo dei tesserati), dei contributi Enpals e del Fondo Fine Carriera dovuti, fino alla chiusura del trimestre 1° novembre – 31 gennaio 2025». Tuttavia, poiché la scadenza cade di domenica, sarà posticipata alla mezzanotte del giorno successivo, lunedì 17 febbraio.

Pagamento completo – Se entro la scadenza verranno saldati gli emolumenti per il trimestre novembre-gennaio e il residuo delle precedenti scadenze, Turris e Taranto eviteranno nuove penalizzazioni.

Pagamento parziale – Se verrà saldato il trimestre novembre-gennaio, ma non le precedenti pendenze (o viceversa), scatterà una nuova decurtazione di punti.

Nessun pagamento – Se entro la mezzanotte del 17 febbraio non verrà saldato né il trimestre in questione né le pendenze precedenti, le due società saranno estromesse dal campionato di Serie C. In questo caso verrebbero annullati tutti i risultati ottenuti fino al momento dell’estromissione, rivoluzionando la classifica del girone C.

