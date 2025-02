COLOMBO (all. Monopoli): “Grandissimo rispetto per il Catania, ci attende una gara complicata”

Conferenza pre partita di Alberto Colombo, allenatore del Monopoli, in vista del confronto con il Catania allo stadio “Veneziani” il giorno dopo l’accordo raggiunto per il prolungamento contrattuale del tecnico biancoverde fino al 2026:

“Il gruppo è solido, unito, possiede certi valori, motivato a smentire chi pensa che siamo meno attrezzati di altre squadre. Un ulteriore risultato importante contro il Catania confermerebbe come il gruppo si stia confermando una realtà del campionato e non una sorpresa. Considero la rosa ampiamente forte, che possa giocarsela con tutti, all’interno di ogni reparto ci sono delle caratteristiche diverse che spero possano indurmi a fare la scelta giusta. L’entusiasmo c’è ma non deve mai sfociare in presunzione, dobbiamo cavalcarlo”.

“Il Catania? Io credo che dall’altra parte ci sia una squadra che purtroppo per loro ha sempre dovuto lottare con tante defezioni e noi ne sappiamo qualcosa. Penso, comunque, che la rosa del Catania, così come chi la conduce, sia composta da uomini di provata esperienza e soprattutto abituati a queste responsabilità perchè hanno lavorato in piazze importanti, sono persone che sanno gestire certe pressioni che una piazza del genere ti può dare”.

“Io ho grandissimo rispetto per il Catania, che attraversa un momento particolare ma ha dei valori, in partita secca tutto può succedere. Tanto è vero che gli episodi hanno inciso sulla prestazione fatta dal Catania a Cerignola perchè in parità numerica la gara è stata equilibrata, ho visto un Catania vivo, coriaceo, pronto a sfruttare qualunque tipo di situazione ma anche con la personalità di prendere il pallino del gico in mano. Ci attende una gara complicata, come tutte del resto, con difficoltà avvalorate dalla qualità che il Catania può mettere in campo”.

