LA SICILIA – Grella: “Castellini ha chiesto di andare via. Sul mercato immaginavamo un finale diverso. Pelligra? La passione per questo progetto è aumentata”

Il vice presidente del Catania Vincenzo Grella commenta al quotidiano La Sicilia le strategie di calciomercato portata avanti dal club nella sesisone invernale, a cominciare dalla cessione al Pisa di Alessio Castellini:

“Siamo comunque coperti in retroguardia, non ci mancano i difensori, questo dato di fatto è stato parte della valutazione. C’era la volontà del calciatore di provare la nuova esperienza. In estate lo avevo convinto a rimanere a Catania, ma si può continuare a parlare e convincere fino ad un certo punto. Prima di Pisa avevo già rifiutato due altre proposte. L’ultimo giorno si è fatto avanti il Pisa e dopo una serie di confronti con il presidente l’offerta è stata accettata. Faccio fatica a trattenere un calciatore se vuole andare via da qui. Se poteva esserci un finale di mercato diverso? Anche noi lo avevamo immaginato. La volontà c’era, i soldi a disposizione c’erano, non abbiamo trovato club disposti a cedere i loro calciatori che avevamo messo nel mirino. Abbiamo rilanciato più e più volte sotto il profilo finanziario offrendo cifre di rilievo pur di portare a termine operazioni che non sono state accettate”.

“C’è un dispiacere nel riflesso di commenti che creano instabilità in tutto il gruppo di lavoro. Io non soffro la critica delle persone, qualche volta prendo anche spunto per fare meglio. Quando sono arrivato a Catania sapevo che per portare al successo la società e dunque la squadra sarei passato di sicuro attraverso le critiche, i dubbi. Non sono sorpreso dalle critiche, io non cambio il mio sogno di portare il Catania in Serie A. Rifletto sulla gestione di certe situazioni, mi assumo tutte le responsabilità ma so anche pesare chi le responsabilità non se le assume. Solo così il nostro diventerà un grande club”.

“Non c’è alcuna intenzione di fare passi indietro, vogliamo crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista. La volontà di Pelligra e la mia sono ancora forti. E’ un momento in cui le cose non vanno come si deve. C’è la voglia di portare avanti il progetto senza risparmiarsi. Dobbiamo gestire al meglio il denaro, col supporto dei professionisti più competenti per aiutarci a crescere. La passione di Pelligra per questo progetto è aumentata, non diminuita”.

