EX ROSSAZZURRI: Di Mauro, si conclude l’avventura al Benevento. Sanniti con Pazienza in panchina

“Se mi piacerebbe tornare a Catania? Nei miei sogni futuri, intanto, c’è la vittoria di questo campionato e fare il meglio possibile a Benevento, che è una piazza straordinaria. Non nego che Catania non merita la C ma altri palcoscenici, ha una società importante, uno staff importante e amo la città”. Così si espresse il mese scorso, a Futura Gol, l’ex preparatore atletico rossazzurro Giuseppe Di Mauro. In quel periodo il Benevento veleggiava in testa alla classifica del girone C di Serie C ed era reduce dalla vittoria in rimonta per 3-2 ai danni del Catania.

Momento dal quale la squadra di mister Toscano ha stentato a riprendersi, invece un Benevento sulle ali dell’entusiasmo non ha saputo trovare la necessaria continuità nelle quattro partite successive, raccogliendo solo tre punti. Ora i sanniti sono terzi in classifica e la dirigenza ha inteso correre ai ripari assumendo la decisione di esonerare l’allenatore Gaetano Auteri ed il suo staff, compreso lo stesso Di Mauro. Panchina beneventana che è stata affidata all’ex Avellino Michele Pazienza, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 2026 accompagnato dal vice allenatore Antonio La Porta e dal preparatore atletico Leandro Zoila.

