EX ROSSAZZURRI – Zeoli via social: “Catania, grazie per l’accoglienza”

L’allenatore della Casertana Massimo Pavanel ha avuto modo di congratularsi anche con il vice Michele Zeoli in occasione della gara pareggiata col Catania. Zeoli ha fatto al meglio il proprio lavoro da tesserato del club campano, giustamente, ma per lui il ritorno alle pendici dell’Etna è stato un bel momento. Venendo accolto dagli applausi convinti del pubblico, che non dimentica i suoi trascorsi in rossazzurro così come lo stesso ex Catania non rimuoverà mai dalla mente ogni singolo attimo vissuto rappresentando la squadra dell’Elefante. Zeoli ringrazia così, via Instagram, i tifosi catanesi: “Per sempre un PRIVILEGIO ❤️❤️🥰 Grazie per l’accoglienza 🙏🥰“.

