FAI LA FORMAZIONE: Team Altamura-Catania, sostituisciti a Toscano

Quale formazione opporre al Team Altamura, avversario del Catania per la ventottesima giornata del girone C di Serie C? Come ogni gara di campionato chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.

In vista del match Team Altamura-Catania, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Tonino D’Angelo” – fischio d’inizio dell’incontro alle ore 15.00 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:

