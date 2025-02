FOTI: “Catania, vittoria può dare linfa soprattutto mentale. Il livello tecnico del campionato aumenta il rammarico”

Rosario Foti, ex allenatore di tante squadre (siciliane e non solo) è stato ospite ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’. Ecco le parole evidenziate dopo Monopoli-Catania:

“Vittoria pesantissima, ancor prima che per la classifica per il morale perchè la squadra può riconquistare quel pò di autostima che era venuta meno negli ultimi mesi. Gara non spettacolare ma è stato un Catania che ha avuto sempre il controllo della partita tranne la prima metà del secondo tempo, poi ha ripreso ad essere consapevole di quello che poteva fare in campo, ha governato il match e credo che il risultato finale sia meritato sulla base del percorso espresso dalle due squadre nell’intera durata dell’incontro”.

“E’ un campionato strano, dove le squadre che avevano il potenziale per essere nei primi 3-4 posti si trovano ben oltre in classifica. E’ un campionato dal livello tecnico sicuramente inferiore rispetto alla scorsa stagione, due e tre anni fa. Questo aumenta il rammarico per il Catania ed i tifosi rossazzurri, perchè con un pizzico di buona sorte in più il Catania oggi poteva ritrovarsi in una posizione di classifica di privilegio. Parlo di buona sorte perchè il Catania nei momenti cruciali del campionato ha avuto infortuni in settori chiave. Quando la squadra stava andando a vele spiegate ha avuto contemporaneamente gli infortuni di Di Tacchio, Sturaro e De Rose, giocatori che in termini di esperienza, spessore, tattica ed aggressività rappresentavano il cuore pulsante”.

“Parlare di primo posto ovviamente è da folli, ma la vittoria di Monopoli può dare linfa soprattutto mentale per potersi rimettere in corsa per i primi posti. Più in alto si porta la squadra in classifica, meglio è per il gioco dei playoff. Il Catania ha la squadra, il tecnico, la città, la società per guardare in avanti la classifica. Al tempo stesso la classifica è corta, nel volgere di due punti ci sono 5-6 squadre. Per poter guardare in avanti bisogna inanellare una serie di risultati utili consecutivi. Il successo di Monopoli può essere il volano per riprendere la marcia giusta. Anche perchè quando tu vinci una partita così, l’allenamento della settimana successiva non ti pesa, le gambe sono più leggere. Nel calcio gioca un ruolo fondamentale l’aspetto mentale. Le vittorie sono importanti perchè le vittorie chiamano vittorie”.

“Corallo? E’ entrato bene in campo, soprattutto lo ha fatto con personalità. Per un ragazzo è fondamentale avere questa peculiarità, senza la quale fallisci l’opportunità. Lui aveva fatto bene anche a Cerignola. Rappresenta un prodotto del vivaio del Catania e questo, a maggior ragione, rende felici coloro i quali hano creduto nel potenziale di questo ragazzo e sul quale certamente si può lavorare”.

