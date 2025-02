VERSO CATANIA-CASERTANA: De Rose e Kontek guidano la flotta di ex dell’incontro

Vari ex attualmente in forza al Catania ed alla Casertana, avversarie domenica. Tra questi, aveva saltato il match d’andata per squalifica il difensore croato Ivan Kontek, che nella passata stagione militava in rossazzurro (21 presenze e 1 gol) ed invece sarà disponibile al “Massimino”. Sempre tra le fila dei falchetti figura un altro difensore ex Catania, il classe 1993 Loris Bacchetti che fu uno dei primi ad approdare alle pendici dell’Etna dopo la retrocessione d’ufficio dell’Elefante in Lega Pro nel 2015/16 (appena 4 apparizioni in rossazzurro per lui).

Fa parte dell’organico della Casertana con trascorsi nel Catania anche il centrocampista Francesco Deli (14 gettoni di presenze e 2 reti all’attivo ai piedi dell’Etna lo scorso anno). Come già riportato nei giorni scorsi figurano anche Michele Zeoli, attuale vice allenatore dei falchetti, e Carlo Taldo, Direttore sportivo (squalificato) ed ex attaccante rossazzurro che ha indossato tra il 2003 e il 2004 la maglia del Catania in Serie B, quando trovò una buona intesa là davanti con il ‘falco’, Lulù Oliveira.

Tre calciatori attualmente tesserati con il Catania sono altrettanti ex dell’incontro. Vedi il laterale sinistro Armando Anastasio, che un eccellente ricordo ha lasciato ai tifosi rossoblu lo scorso anno firmando 2 gol e 3 assist in 39 gare disputate tra playoff e campionato. Impossibile, poi, non citare Adriano Montalto. La scorsa stagione ha lasciato Caserta dopo una lunga trattativa con il Catania. Montalto ha salutato la Casertana dopo avere messo a segno 12 gol ed effettuando 4 assist su 27 gare giocate. Il centrocampista Francesco De Rose, infine, fu protagonista con la squadra campana nel torneo di C 2017/18 (32 apparizioni, 4 gol e 1 assist).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***