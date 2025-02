LA SICILIA – Polito: “Dini ragazzo e professionista serio, può e deve farsi onore a Catania”

Se in occasione del gol del Monopoli si è fatto sorprendere non leggendo nel migliore dei modi il cross di Bruschi, è altrettanto vero che al “Veneziani” Andrea Dini ha effettuato un intervento super in un successivo momento, respingendo in corner il tiro del neo entrato De Risio («L’ha presa con le unghie», le parole del difensore biancoverde Cristallo).

Quando l’ex portiere del Catania Ciro Polito, attuale Direttore Sportivo del Catanzaro, era proiettato verso la cessione di Dini al Catania, disse: «Dini è un ragazzo serio, un professionista che ha voglia di giocare. A lui ho detto che Catania non è una piazza per tutti e che doveva e poteva farsi onore nel gruppo di Toscano anche perchè ai colori rossazzurri tengo tanto». Dini non aveva mai giocato a Catanzaro nella prima parte di stagione, chiuso da Pigliacelli destinato al ruolo di titolarissimo.

“Polito non aveva l’esigenza di cambiare il vice, ma di fronte alla richiesta del Catania è andato a cercarsi un sostituto, Ludovico Gelmi dell’Atalanta”, riporta La Sicilia. “In attesa che Bethers possa rientrare con tutta calma, in attesa che Farroni smaltisca il malanno fisico che aveva accusato un paio di settimane addietro, Dini può garantire esperienza e voglia di distinguersi. Vivere la Serie B è sempre un privilegio, ma non giocare alla fine pesa. La chiamata del Catania potrebbe diventare la svolta per un calciatore di 28 anni che è nel pieno della maturità sportiva”, si legge.

