MERCATO – Matino: “C’era anche il Catania. Contento di essere a Cittadella”

Il difensore Emmanuele Matino l’interesse manifestato a gennaio da una serie di club di Serie C tra cui il Catania. Alla fine il giocatore classe 1998 ha lasciato Bari proseguendo la carriera nel campionato cadetto, direzione Cittadella. Operazione definita sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento della salvezza dei veneti.

“Sono contentissimo di essere a Cittadella. Da come mi ha accolto il gruppo, mi pare di essere qui da due anni, ci sono dei ragazzi eccezionali. La trattativa? Altre società di Serie C di fascia alta, come Catania, Benevento ed Entella, si erano fatte avanti, ma quando il direttore Marchetti mi ha chiamato mi ha ispirato subito fiducia. E poi il Cittadella ha una fama, meritata, di società in cui puoi crescere e lavorare bene”, le parole di Matino riprese da Il Mattino di Padova.

