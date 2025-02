VERSO CATANIA-CASERTANA: all’andata tris rossazzurro con Guglielmotti, Jimenez e Inglese

Sono trascorsi poco più di quattro mesi dall’ultimo confronto ufficiale tra Catania e Casertana. Il 6 ottobre scorso i rossazzurri affrontarono i falchetti in terra campana, riportando la seconda vittoria esterna stagionale. Squadra di Mimmo Toscano vittoriosa allo stadio “Alberto Pinto”, imponendosi in rimonta con il risultato di 1-3. Al vantaggio iniziale di Mancini risposero Guglielmotti, Jimenez e Inglese. Segnali incoraggianti inviati dai rossazzurri, facendo bottino pieno su un campo tradizionalmente ostico.

Toscano schierò inizialmente il Catania secondo un 3-5-2 con Luperini e Carpani a centrocampo, novità Stoppa in avanti a far coppia con Montalto. Partita poco spettacolare ma intensa. Partì subito con piglio deciso il Catania. Al minuto 8 accelerazione di Lunetta, cross in mezzo per la testa di Montalto, palla fuori bersaglio. Al 12′ ingresso di Guglielmotti in area, calciando come peggio non avrebbe potuto da posizione favorevole. I minuti scorrevano e il Catania perse Lunetta. Problema muscolare per uno dei giocatori più in forma del momento. Al suo posto Ierardi, al rientro da un infortunio, avanzando Anastasio nel ruolo di quinto.

Reazione dei falchetti affidata ai piedi di Bakayoko e Falasca, che non impensierirono Adamonis. Al 18′, invece, si sbloccò il risultato: Mancini scappò alle spalle della difesa catanese battendo il portiere lituano. I rossazzurri però rialzarono prontamente la testa, andando prima vicinissimi al pari con Luperini (miracoloso intervento di Zanellati) al 20′, poi con Stoppa al 25′ dopo una bella iniziativa di Carpani. Gli sforzi del Catania vennero finalmente premiati: gran pallone di Anastasio, inserimento perfetto di Guglielmotti (27′), depositando la palla in rete.

Ad inizio ripresa (54′) proteste per un presunto fallo in area subito da Anastasio, ribaltamento di campo rapidissimo della Casertana che alla fine calciò con Damian ma Adamonis e la difesa rossazzurra respinsero in qualche modo la minaccia. Tra il 60′ e 76′ fecero il loro ingresso in campo D’Andrea e Jimenez. Determinante soprattutto l’impiego dell’ex Salernitana. La Casertana diede l’impressione di accontentarsi del pareggio, non il Catania che invece spinse con maggiore convinzione andando in forte pressing sui portatori di palla rossoblu.

Proprio Jimenez si mise in evidenza su assist al bacio di Anastasio (cross tagliente), trovando il varco giusto per battere Zanellati (78′). Catania sulle ali dell’entusiasmo, falchetti frenetici che, in pieno recupero, subirono anche la terza rete. Gol nato da uno spunto pregevole di Jimenez, il quale vide e servì Inglese che si fece trovare al posto giusto al momento giusto, freddando Zanellati. Gli ospiti avrebbero anche potuto calare il poker negli ultimi istanti, ma Zanellati respinse la conclusione di D’Andrea.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

