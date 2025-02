PAGELLE DI REPARTO: si salvano in pochi, Inglese mentalità d’altra categoria

Catania sconfitto 2-0 sul campo dell’Audace Cerignola. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 5.5

Per un tempo il Catania riesce a tenere botta. Nella ripresa, con un atteggiamento più rinunciatario dovuto anche all’inferiorità numerica, il reparto capitola sotto i colpi avversari.

Il migliore in difesa:

Dini 6 – Alcuni interventi degni di nota salvano la squadra, ma sui gol può fare ben poco.

Quaini 5.5, Del Fabro 5.5, Castellini 5.5, Allegretto 6, Ierardi sv

CENTROCAMPO 5

In mezzo al campo i limiti più evidenti. L’assenza di De Rose si fa sentire, con l’espulsione di Frisenna il crollo è inevitabile. Nella ripresa l’azione in mezzo al campo è praticamente nulla.

Il migliore a centrocampo:

Di Tacchio 6 – Si impegna davvero tanto, fa valere la sua esperienza, ma in mezzo al deserto è difficile incidere più di tanto.

Frisenna 5, Guglielmotti 5, Anastasio 5, Raimo 6-, Corallo 6

ATTACCO 5.5

Non si discute la generosità di Inglese, nonostante davanti si sia visto pochissimo. Vale lo spirito di sacrificio. La partita di Dalmonte dura troppo poco per dare un giudizio degno di nota, mentre Jimenez ha pagato a caro prezzo l’inferiorità numerica.

Il migliore in attacco

Inglese 6 – L’ultimo a tirare i remi in barca. Nel finale lo si ritrova nella propria area di rigore a lottare per non prendere un altro gol. Una mentalità d’altra categoria. Ce ne fossero, come lui.

Dalmonte 6, Jimenez 5.5

ALLENATORE:

Toscano 5 – Dalla panchina non può cambiare più di tanto la fisionomia della squadra, a livello mentale non è riuscito probabilmente a trasmettere ai giocatori quanto voleva. Di sicuro non è colpa sua, però, se il Catania rimane in dieci nel primo tempo. Forse è il momento di alzare davvero la voce…

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***