QUI CATANIA: De Rose e Lunetta tornano a disposizione in vista di Monopoli?

Bethers, Di Gennaro, Farroni, Lunetta, Luperini, Stoppa, Sturaro. Assenze che il tecnico del Catania Domenico Toscano aveva preannunciato alla vigilia del match di Cerignola. Poi si è aggiunto De Rose, febbricitante e costretto a saltare la gara all’ultimo istante. L’espulsione di Frisenna, l’infortunio riportato da Dalmonte e l’ammonizione inflitta a Quaini (già diffidato) nel corso della partita hanno complicato ulteriormente le cose, allungando la lista di giocatori indisponibili in casa rossazzurra.

In vista del delicatissimo confronto esterno con la capolista Monopoli, si va quantomeno verso la ritrovata disponibilità di De Rose e Lunetta. Su quest’ultimo, che aveva accusato alcuni problemi fisici durante lo svolgimento dell’incontro con il Giugliano, lo stesso Toscano si era espresso in sala stampa sottolineando che sarebbe tornato ad allenarsi con il gruppo questa settimana. A meno di sorprese, dunque, dovrebbe recuperare in tempo anche Lunetta.

