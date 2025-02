REAL CATANIA a Corallo: “Clarence, che sia la prima di tante soddisfazioni”

Un paio di anni vissuti nelle giovanili della Sicula Leonzio, poi nella Real Catania, all’età di 17 anni il passaggio al Catania SSD proseguendo il percorso con il Catania FC mettendosi in evidenza nelle giovanili rossazzurre a suon di gol con Zeoli e Biagianti al timone, per poi nell’estate 2024 siglare il primo contratto da professionista, fino ad arrivare ai primi gettoni di presenza alla corte di Toscano. Continua la crescita di Clarence Corallo, attaccante catanese classe 2005.

Il Real Catania, club in cui il ragazzo è cresciuto calcisticamente, ha celebrato così – via social – la buona prestazione offerta a Monopoli: “Nella vittoria del Catania contro il Monopoli, l’ingresso in campo di Clarence Corallo è stato decisivo. Il classe 2005 ha indossato la nostra maglia nelle stagioni 2020/21 e 2021/22, dimostrando tutto il suo potenziale. L’intera società Real Catania, con in testa il Presidente Ruisi, si congratula con Clarence, augurandogli che questa sia solo la prima di tante soddisfazioni. ❤️ Bravo Clarence, siamo orgogliosi di te!”.

