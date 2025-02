ROSSAZZURRI IN ATTIVITA’: Bethers e Quaini i più presenti da quando indossano la maglia del Catania

Dopo le partenze di Tommaso Silvestri (119 gare disputate, la stragrande maggioranza con il Calcio Catania) e Alessio Castellini (110 partite), tra i giocatori che continuano a far parte dell’organico rossazzurro spiccano Klavs Bethers e Alessandro Quaini per numero di presenze.

Ad oggi, da quando indossano la maglia del Catania FC, il più presente in assoluto è il portiere lettone classe 2003. Attualmente infortunato, Bethers è sceso in campo 68 volte in competizioni ufficiali (Coppa Italia Serie D, Serie D, Poule Scudetto, Coppa Italia Serie C, Serie C e Coppa Italia Frecciarossa) subendo 51 gol e mantenendo inviolata la propria porta in 29 occasioni.

Il difensore/centrocampista di 26 anni approdato in Sicilia la scorsa stagione su precisa volontà dell’ex allenatore del Catania Luca Tabbiani, invece, ha fatto registrare fino a questo momento 65 apparizioni (in gare di Serie C, Coppa Italia di categoria, playoff e Coppa Italia Frecciarossa) condite da un gol, quello del definitivo 1-3 rossazzurro a Biella in campionato contro la Juventus Next Gen realizzato dieci giorni prima del suo compleanno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***